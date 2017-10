Bancuri

O blondă vine la vulcanizare și este întrebată de muncitor:- Cum ai reușit să spargi pneul în halul ăsta?- Am călcat pe o sticlă!- N-ai văzut-o?- Nu, tâmpitul dracului o avea în buzunar!v v vSe întâlnesc doi polițiști:- Salut Ghiță! Ce înțelegi tu prin vid, frate?Stă Ghiță, se gândește și, după o bucată de vreme, spune:- Am în cap, dar nu pot să-ți spun...v v vO familie săracă se duce pentru prima dată la restaurant. După ce mănâncă, tatăl plătește, iar mama îi spune ospătarului:- Vă rog să ne puneți resturile într-un pachet, ca să le ducem acasă pentru câine.- Da, imediat.Copiii zbiară fericiți:- Uraaa! O să ne cumpere un câine!v v v- De ce bei, Costică?- Am trei băieți, și toți sunt la armată! Dar tu, de ce bei?- Eu am trei fete și toată armata-i la mine!v v vBulișor intră cu mămica la Grădina Zoologică:- Mamă, uite, au pus o gorilă la intrare!- Nu, fiule, asta e casierița.