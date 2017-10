Bancuri

Ştire online publicată Luni, 17 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un mare concern realizează un supercalculator care putea răspunde aproape la orice întrebare, drept pentru care este convoacată presa și este invitată o persoană din sală să-și spună numele, adresa, și să formuleze întrebarea. După câteva momente de rumoare, se ridică un tip și spune: - Sunt Corcadase John din Blatonia și am următoarea întrebare: ce face tatăl meu acum? După câteva secunde, sistemul răspunde: - Tatăl dumneavoastră este la pescuit. La care tipul replică, stârnind hohote de râs: - Tata-i mort de zece ani! După câteva luni, timp în care hardiștii și softiștii au muncit sub teroare, concernul îl cheamă pe respectivul, rugându-l ca, pentru a testa sistemul, să reformuleze întrebarea. Tipul acceptă și reformulează: - Sunt Corcadase John din Blatonia și am următoarea întrebare: ce face acum soțul mamei mele? La care sistemul răspunde prompt: - Soțul mamei dumneavoastră este mort de zece ani, dar tatăl dumneavoastră este la pescuit. ### Doi indieni mergeau prin pă-dure, când, la un moment dat, se vede în zare fumul ce se ridica de la un foc. Primul spune: - Ce spune mesajul ? - Nimic important, sunt doar reclame.