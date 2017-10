Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat cu flori în mână. Ea, foarte încântată:- Vai dragă, sunt mușcate?El, confuz:- Nu, dragă, sunt smulse!- Ai băut? - întreabă nevastă-sa.- Nicio picătură.- Da, da... De-abia stai în picioare. Ia zi sincer, ai băut?- Nu.- Zi după mine: Vulturul stă pe pisc cu-n pix în plisc.- Am băut!S-au întâlnit doi cunoscuți:- Am auzit că te-ai însurat. Așa-i?- Da!- Și de ce-ai făcut-o?- Nu-mi mai plăcea mâncarea de la cantină.- Și acum?- Acum îmi place!Într-o noapte, un tip intră într-un bar și cere barmanului o băutură. Apoi, el cere încă una. După ce a băut mai multe păhărele, barmanul devine îngrijorat. - Care este problema? întreabă barmanul. - Eu și soția mea am avut o dispută în urma căreia ea s-a jurat că nu mai vorbește cu mine un an întreg! explică tipul.Barmanul s-a gândit la asta un timp:- Dar, totuși, nu este un lucru bun că ea nu mai vorbește cu tine? întreabă barmanul. - Ba da, dar astăzi se împlinește un an de atunci…Un moș merge la doctor. Acesta îl întreabă: - Cum stai cu inima, cu plămânii? - Foarte bine, răspunde moșul. - Dar e ceva care te supără? - Da, am o problemă: când fac sex, aud fluierături în urechi.- Ce vârstă ai mata? - 83 de ani. - Păi, la 83 de ani, ce ai vrea să auzi, aplauze?