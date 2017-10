Bancuri

Marţi, 13 Septembrie 2016

O ardeleancă îi spune prietenei sale:- De când m-a părăsit Ionel, toată ziua bea și stă prin baruri. Uite ce s-a ales de viața lui!- Da. Și mie mi se pare că se bucură cam mult!v v vUn cal galopa liber prin pădure, uitându-se după smocuri de iarbă verde și grasă. Cum era el neatent, deodată este încolțit de un lup fioros și flămând:- Lupule, te rog, de data asta să nu te atingi de mine, că am un mesaj important pentru administrația locală. Toată lumea va putea beneficia de pe urma lui, chiar și tu!- Unde-i mesajul? întreabă lupul, curios.- Este scris pe copita piciorului drept din spate, spuse calul.Lupul se apleacă și calul îi trage o copită zdravănă de leșină lupul. Calul o ia vesel la sănătoasa, fericit că a scăpat. După două ore, își revine lupul și, scuturându-și capul umflat, spune:- Așa îmi trebuie! De ce să mă prefac, când eu nici nu știu să citesc?!v v vO bancnotă de un leu și una de cinci sute de lei se întâlnesc.- Și… ce-ai mai făcut?- Eh, păi prin cazinouri, am fost și într-o croazieră pe Dunăre, m-am plimbat apoi cu o domnișoară prin mall-urile din București, am fost și prin provincie la Pietroasele, am fost și pe la munte, d-astea… Tu, care mai e viața?- Mmm, cele obișnuite… biserică, tonomat de cafea, iar biserică.