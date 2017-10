Bancuri

Ştire online publicată Joi, 01 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O tipă care se plimba prin parc avea la gât un medalion din aur în formă de avion. Stând pe o bancă, vede că un tip de pe banca alăturată se uită insistent la medalion, așa că îl întreabă zâmbind:- Vă place atât de mult avionul de la gâtul meu?- Aaa, nu, eu mă uitam la turnurile de control de pe aeroport!v v vBună. Sunt Andreea, am 20 de ani. Trebuia să am 23, dar fostul prieten mi-a mâncat trei ani din viață.v v vUn om merge la un doctor:- Doctore, doctore! Am o problemă. M-am urcat într-un copac și mi-am rupt mâna. Aș avea nevoie de o adeverință pentru la serviciu.Doctorul scrie pe o adeverință că omul suferea de limbrici. Acesta spune:- Doctore, am mâna ruptă, de ce ați scris limbrici?- Păi dacă te-o mâncat în fund să te urci în copac…v v vÎntr-o zi, un individ agață o tipă pe Internet, o duce în dormitor, o dezbracă și se pregătește de acțiune. Dar, mai întâi, o întreabă:- Auzi, duduie, dar tu câți ani ai?- 13!- Aoleuuu!! Strânge-ți repede hainele și fugi!Se uită ea urât la el:- Domnule, nu știam că ești așa de superstițios!