Bancuri

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un evreu se duce la rabin și îi spune: - Rabbi, nu știu ce să mă fac cu fiul meu, pentru că deși l-am crescut în spiritul religiei mozaice și am avut grijă ca el să respecte mereu căile și legile iudaice, mi-a spus că vrea să devină creștin. Cu ce am greșit? Rabinul răspunde: - E interesant că mă întrebi tocmai pe mine, pentru că și eu l-am crescut pe fiul meu cât am putut de bine, l-am îngrijit, am avut grijă să respecte calea, dar și el mi-a spus că vrea să devină creștin. - Bine, și ce ați făcut? - Am căutat răspunsul la Dumnezeu. - Și? - Și El mi-a răspuns: „E inte-resant că mă întrebi tocmai pe mine, pentru că și eu...” ### Un terorist intră într-un pet-shop de la parterul unui zgârie nori și strigă: - Aveți 30 de secunde să ieșiți înainte să arunc totul în aer. Broasca țestoasă scoate și ea capul dintr-un colț și spune: - Ce bulangiu ești, mă! ### Hitler se duce la astrologul său și îl întreabă când va muri. Acesta, după ce îi consultă harta astrală, îi spune: - Vei muri într-o zi de sărbătoare evreiască! - Cum așa? - Păi în orice zi ai muri, va fi o sărbătoare evreiască...