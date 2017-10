Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Domnule doctor, am urmat tratamentul cu sfințenie. N-am mai fumat, n-am mai băut, n-am mai mâncat cu sare. Dar picioarele mă dor ca înainte. Abia mai merg. Ce ar trebui să iau?- Autobuzul, metroul, tramvaiul…v v vNoaptea nupțială, Ion:- Mărie, acum o să te doară un pic, dar nu te teme, e și normal să fie așa prima dată, o să fie și un pic de sânge, dar nu trebuie să-ți faci griji, asta e fiziologia, n-ai cei face.Trece un timp, se termină actul, el stă întins pe podea, fumează. Maria:- Dragule, dar când o să mă doară, când o să fie sânge?- Acușa, termin de fumat și-ți dau vreo doi pumni peste nas.v v vUrmăream în pat, lângă nevastă-mea, „Vrei să fii miliardar?”. M-am întors către ea și am întrebat-o:- Vrei să facem dragoste?- Nu, mi-a răspuns ea.- Ăsta este răspunsul tău final? am întrebat-o.De data asta, nici nu m-a privit când mi-a răspuns că da. Așa că am spus:- Atunci eu o să apelez la o variantă ajutătoare, aș vrea să sun o prietenă.v v v- Vasilică, ce-i tatăl tău?- Gunoier.- Nu se spune gunoier, ci funcționar la Salubritate.- Petrică, ce-i tatăl tău?- Gropar.- Nu se spune gropar, ci funcționar la Pompe Funebre.Bulă ce-i tatăl tău?- Disk-Jokey la Mystic Club.- Cum adică?- Clopotarul bisericii.