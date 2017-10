Bancuri

Ceaușescu cu nevasta, în elicopter. Leana îi zice:- Uite, Nicule, să văd râurili!- Nu tu, astea nu sunt râurili, astea sunt șoselili!Pilotul intervine:- Nu, astea-s cozili!v v v- Dragă, știi că ginecologul meu este un bărbat? Într-un sens, el mă cunoaște mai bine decât tine!- Desigur, pentru că eu sunt un simplu utilizator, iar el este administrator de rețea...v v vGheorghe îl întâlnește pe Ion și îi spune:- Știi că ți-a murit soacra?- !!!- Ioane, știi că ți-a murit soacra?- !!!- Ioane, nu ai auzit? Ți-a murit soacra!- Nu mă face să râd, că am buzele crăpate!v v vBulă se duce la doctor și i se plânge:- Doctore, sunt homosexual!- Vai de mine! Și eu nici măcar nu m-am pieptănat!v v vIon și Maria la maternitate:- No, Marie, ce avem?- Băiat.- No, și cu cine seamănă?- Degeaba-ți spun, că nu-l cunoști.v v v- Astăzi, am pierdut controlul asupra mașinii.- Cum așa? Ai condus prea repede?- Nu. Nevastă-mea a luat permisul!