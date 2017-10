Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 16 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Doi tractoriști pe câmp, la semănat, scot pita, slana, bat o ceapă de roata de la tractor și se pun să mănânce. Vine șeful turbat de nervi și îi întreabă:- Voi de ce nu semănați?Unu dintre ei răspunde:- Păi, nu suntem frați!v v vLa pescuit, o grămadă de pescari cu scule de mii de euro, momeală de sute de euro etc. Apare și Bulă cu un băț de 1.5 metri, o sfoară și un ac. Pune o boabă de mămăligă în ac și aruncă. Scoate numai crapi de 4, 5, 7, 10 kile. Se uită la ei și-i aruncă înapoi. Restul pescarilor, înnebuniți!- Măi Bulă, dar de când te-ai apucat de pescuit sportiv?- Adică, cum, sportiv?- Păi, prinzi, îl arunci, prinzi, îl arunci...- Aaaaa, nu pescuiesc sportiv, îi arunc pentru că n-am tigaie așa mare acasă!v v v- Știi, draga mea, spune soțul cu glas scăzut, tare aș vrea să-mi spui cum se numește mâncarea pe care tocmai am mâncat-o.- De ce vrei asta?- Să știu ce să le spun celor de la Salvare…v v vCum te numești?- Maria Stan, zâmbește tânăra blondă candidată.- De ce zâmbești? întreabă profesorul.- Mă bucur că am răspuns bine la prima întrebare.