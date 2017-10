Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bănuitorul se trezește înaintea ceasului deșteptător, ca să-l contro-leze dacă sună exact.v v vVictima se trezește la spital după accident.Doctorul le spune studenților:- În urma accidentului, victima a suferit răni la picioare și i s-au rupt două coaste. Doamnă, câți ani aveți?- Douăzeci și cinci.- ...și, după cum se constată, mai suferă și de pierderea memoriei.v v vDupă brexit:- E adevărat că tunelul de sub Canalul Mânecii va fi astupat la loc?- Numai în partea britanică.v v v- A trecut aproape o lună de când n-am mai vorbit cu soția mea.- Sunteți certați?- Nici vorbă, dar n-am reușit s-o întrerup.v v vBărbații bătrâni iau Viagra nu pentru că sunt impotenți ...Bărbații bătrâni iau Viagra pentru că femeile bătrâne nu sunt foarte atractive ....v v vDupă luna de miere, tânăra soție își sună mama:- Mamă, azi am avut prima ceartă serioasă cu soțul meu.- Ei, draga mea, într-o căsnicie mai sunt și certuri, o să-ți treacă!- Bine, mamă, dar eu acum ce fac cu cadavrul?