Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Eu și soția mea avem șapte copii. Hmm, trebuie să recunosc că e un număr destul de mare, dar suntem foarte hotărâți să nu ne oprim până nu facem unul care să ne placă...v v vDupă ce a vorbit cu Poliția la telefon, nevastă-mea a început să plângă și mi-a spus:- Tocmai am aflat că mama a murit într-un accident de mașină! Nici nu-mi pot imagina prin ce a trecut, săraca!- Probabil prin parbriz, i-am răs-puns.v v vAm încercat să deschid cutia asta de bere fără să fac zgomot.Unii spun că e mai bine s-o deschizi încet, alții că trebuie s-o faci rapid. Însă cei mai mulți au zis: „Dă dovadă naibii de puțin respect, suntem totuși la o înmormântare!”v v vPrima mea nevastă era din Thai-landa. A murit de cancer la prostată.v v vCând îi văd pe liceenii ăștia cu IPhone6, mă gândesc că părinții mei ar fi trebuit să fi fost fericiți când eu îmi pierdusem mingea de fotbal...v v v- Alo, dragă, în ce stadiu au ajuns zugravii? își întreabă soțul consoarta, prin telefon.- Într-un stadiu foarte avansat, dragule. Tocmai au dat gata a doua ladă de bere...v v v- Hei, ce faci, unde te duci așa aranjată?- În baie, am nevoie de o nouă poză de profil la Facebook.