Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un turist american se plimbă cu un ghid englez în Londra:- Orașul vostru e atât de înghesuit, clădirile sunt miiici. La noi, la americani, toate sunt mari. Uitați-vă de exemplu la clădirea aia, la noi ar fi muuult mai mare!- Aveți dreptate, Sir, ăla e spitalul de nebuni!...v v vPatronul către angajat:- Vă consider ca pe un fiu!- ?!?- Veșnic nemulțumit, nerecunoscător și nerușinat!v v vTineri căsătoriți. Ea:- Dragă, tu nu te gândești toată ziua decât la sex, sex și iar sex! Nu am putea să discutăm puțin și despre artă, despre literatură?- Bine… L-ai citit pe Balzac?- Nu.- Ok, atunci hai în pat!v v vAmericanii au lansat prima rachetă:- Three, two, one, goooo!!!Apoi și rușii:-Tri, dva, adin, puuuusc!!!Peste câțiva ani, vine și rândul românilor:- Trei, doi, unu, împingeți măăăă!!!v v vUn om, la piață:- Găinile astea sunt de la noi sau sunt aduse din străinătate?- Dar de ce întrebați? Le luați ca să le mâncați sau ca să stați de vorbă cu ele?