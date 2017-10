Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Soția mea face tot ce vrea ea.- Și tu?- Și eu la fel, fac tot ce vrea ea...v v vManeliștii au făcut o petiție către Facebook. Aceștia solicită introducerea butonului „Adaugă la dușmani”.v v v- Bulă, cum se numesc ultimii dinți care ne apar în gură?- Proteză, dommnule profesor.v v vDupă ce a vorbit cu Poliția la telefon, nevastă-mea a început să plângă și mi-a spus:- Tocmai am aflat că mama a murit într-un accident de mașină. Nici nu-mi pot imagina prin ce a trecut, săraca!- Probabil prin parbriz, i-am răspuns.v v v- Până la urmă, am ajuns la concluzia că tot mai bine e să dai decât să primești.- Aveți o gândire generoasă. Sunteți filantrop?- Nu, sunt boxer.v v vIon și Maria sărbătoresc 50 de ani de când s-au luat.- No, Marie, acum că suntem și noi bătrâni, hai spune-mi sincer al cui e mezinul, că nu seamănă deloc cu ceilalți cinci copii ce-i avem!- Păi, mă Ioane, să știi că nu te mint! Ăsta e al tău sigur!v v vUn plutonier întreabă:- Cine dorește să plece cu mașina la cules de cartofi?Doi soldați fac un pas înainte.- Bine, continuă plutonierul, ceilalți vor pleca pe jos.