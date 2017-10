Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 06 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Caz real! Răspuns dat de un copil la întrebarea „Cine-i boss la voi în casă?”.- „Mama mea nu vrea să fie boasă, dar ea trebuie să fie, pentru că tatăl meu e pămpălău”.v v vTatăl către Bulișor:- Tanti Aglaia pleacă de la noi, ce trebuie să spui?- Nu știu.- Păi ce spun eu întotdeauna la plecare?- În sfârșit!v v vO blondă gonea pe străzi cu o viteză incontrolabilă și, la o intersecție, accidentează un pieton. Blonda coboară imediat, ridică victima, o instalează pe bancheta din spate și continuă drumul spre spital. La un moment dat, se întoarce zâmbind spre accidentat și îi spune:- Ce noroc formidabil ați avut că treceam pe aici!v v vDe dragul distracției, de ziua mea, am rugat-o pe soția mea să se costumeze în personajul meu favorit din Războiul Stelelor. Când am intrat în dormitor, am fost șocat și i-am zis:- Iubito, dar Jabba the Hutt nu e personajul meu favorit…-Tâmpitule, încă nu m-am îmbrăcat!v v vAnul 2020, profesoara dictează la ora de română:- Și, copii, amintiți-vă legea de bază a punctuației: după semnul smile, nu se pune virgulă!