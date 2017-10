Bancuri

Luni, 06 Iunie 2016

Un medic își duce studenții în vizită la un ospiciu. Se opresc la un salon unde era un bărbat cu privirile rătăcite.- Vedeți, acest bărbat și-a pierdut mințile, fiindcă femeia cu care trebuia să se căsătorească l-a refuzat. În următoarea rezervă, îl vom vizita pe cel care a luat-o...v v vUn nebun își atenționa un fratede-al său în curtea unui azil:- Vezi că ai o gaură în umbrelă!- Știu. Eu am făcut-o, ca să văd când se oprește ploaia.v v vO doamnă în vârstă, ieșind din cabinetul ginecologului, se întoarce și-l întreabă pe tânărul doctor:- Maică-ta știe cu ce te ocupi tu aici?v v vUn milionar american își amintește cum a devenit el milionar:- Când am fost băiat, am venit în America. În buzunar nu am avut decât 2 cenți. Am cumpărat 2 mere murdare, le-am spălat, și le-am vândut cu 4 cenți fiecare. Apoi am cumpărat cu acești bani 4 mere, și le-am vândut cu 8 cenți fiecare...- Și ce-a urmat după asta?- După asta a murit mătușa mea și mi-a lăsat o avere de 1 milion de dolari.v v vDouă blonde: prima o întreabă pe cea de-a doua:- Auzi fato, care crezi tu că e mai departe: Luna sau Londra?- Fată, dar proastă mai ești, vezi tu Londra de aici?