Bancuri

Bulă se adresează încurajator către fiul său:- Hai fiule, încă un pas, încă un pas, încă unul, așa, așa, micuț, încet-încet! Mărieeee, adu-mi repede camera video să îl filmăm pe feciorașul nostru, că a venit de la balul de absolvire!v v vIntră Bulă val-vârtej într-un salon de tatuaje, își dă pantalonii jos și zice:- Vreau să-mi tatuați numele prietenei mele!Tipul de acolo examinează atent masa de lucru și-i spune:- Sper din tot sufletul că o cheamă Ana sau Mia…v v vUn tip își savurează berea într-un bar. Din dorința de a conversa, se apleacă spre femeia solidă de lângă el și îi spune:- Vrei să auzi un banc trăznet cu blonde?Cu o voce răgușită, ea îi răspunde:- Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarific câteva detalii: sunt blondă, am 1,80 m, 88 kg și sunt campioană balcanică la judo. Blonda de lângă mine are tot 1,80 m, 78 kg și este ofițer de aviație. Cea care stă lângă ea are 1,85 m, 85 kg, este halterofilă și, ai ghicit deja, este tot blondă. Ei bine, acum mai vrei să ne spui bancul acela cu blonde?Omul stă ceva timp și se gândește.- Nu prea, spune el. N-am chef să explic poanta de trei ori!v v vPrietena mea îmi spune mereu că am probleme de fidelitate. Ciudat... nevastă-mea nu mi-a zis niciodată treaba asta.