Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 27 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ion și Maria, proaspăt căsătoriți. Într-o zi, pe când Maria era plecată de-acasă, Ion trebăluia prin ogradă. Apare Vasile și de departe îi strigă:- Ioaneeee! Măi, Ioaneee! Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!Când aude Ion una ca asta, se face negru de furie, ia furca și pleacă în grabă către tarla. După o vreme, se întoarce cu pălăria pe ceafă, fluierând fericit. Vasile îl întreabă:- No, care-i treaba?!?Ion îi răspunde tacticos:- Tătu-i bine! Nu era porumbul meu!v v vSe întâlnește Bulă cu un prieten, iar acesta îl întreabă:- Auzi, măi Bulă, vrem să tapetăm camera de zi și e la fel de mare ca a ta. Tu când ai tapetat-o câte suluri ai cumpărat?- 20.- Mulțumesc.După două săptămâni, cei doi se întâlnesc din nou:- Auzi, mă tâmpitule, am cumpărat 20 de suluri și 7 mi-au rămas în plus.- Păi și mie!v v vPe patul de moarte, un bărbat își cheamă soția și cu voce slăbită îi spune:- Aș vrea să-ți fac o mărturisire, ca să pot muri în pace.- Lasă, spuse ea, stai liniștit, nu e bine să faci niciun efort.- Nu, nu, spuse el, vreau să-ți spun că m-am culcat cu sora ta, cu mama ta și cu cea mai bună prietenă a ta.- Știu asta, nenorocitule, de asta te-am otrăvit!