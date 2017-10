Bancuri

Bulă către prietena lui:- Draga mea, diseară să vii pe la mine, că nu este nimeni acasă.Seara, Bulă primește un telefon:- Unde ești? Că bat la tine la ușă ca nebuna și nu răspunde nimeni!- Păi nu ți-am spus că nu este nimeni acasă?v v vDe la izgonirea din Rai încoace, haremul a fost singura născocire în folosul bărbatului căsătorit. Care-i probabilitatea ca pe cele patru neveste să le doară capul în același timp?!v v vCele trei dorințe ale oricărui bărbat:1. Să fie atât de frumos cum îl vede maică-sa că este.2. Să fie atât de bogat cum are impresia fiul său că este.3. Să aibă atâtea amante cât suspectează nevastă-sa că are.v v vUn soț se laudă unui prieten:- În sfârșit, am ajuns și eu cineva!- Da!? Cum așa?- Păi, am venit aseară acasă și soția mi-a spus chiar de când am intrat pe ușă: Cineva trebuie să ducă gunoiul!v v vMă sună prietenul meu azi și-mi zice:- Tocmai am avut un scandal monstru cu nevastă-mea. Nu ai cumva vreun pat liber pentru câteva săptămâni, până găsesc un apartament?- Mă tem că nu, îi zic. Dar am, totuși, o canapea, dacă dorești.- Perfect! îmi zice el, ești un adevărat prieten. În câteva clipe, o trimit la tine!