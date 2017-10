Bancuri

Ştire online publicată Luni, 09 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După mulți ani de la moartea lor, Bulă și Ștrulă se întâlnesc la porțile Raiului, prilej cu care Bulă întreabă:- Ștrulă, ce mă bucur să te văd, dar ia spune, tu de ce ai murit?- N-o să crezi, am murit de bucurie! Dar tu de ce ai murit?- Eu am murit de frig! Da’ cum adică ai murit de bucurie?- Păi, într-o zi am primit un telefon la serviciu, că mă înșeală nevasta. Am fugit acasă și m-am uitat peste tot. În dormitor, în bucătărie, pe balcon, în baie... Nimeni! Și atunci am murit de bucurie!- Bă’ prostule, trebuia să cauți și în frigider! Acum trăiam amândoi!v v v- De când m-am îndrăgostit de tine, nu mai pot să beau, să fumez, să mănânc...- Așa de tare te-ai îndrăgostit?- Nu, dar nu îmi mai ajung banii!v v vDoi soți stau pe terasă și servesc o cafeluță de dimineață. Deodată, soția îi trage o palmă soțului care exclamă întrebător:- Pentru ce a fost asta?!- Pentru zece ani de sex nereușit!Se gândește el puțin, se ridică și-i trage una nevestei, care la rândul ei întreabă:- Da’ tu de ce ai făcut asta?- De unde știi tu diferența dintre un sex reușit și unul nereușit?!v v vEl: - Draga mea, tu câți bărbați ai avut înaintea mea?După 10 minute de pauză…El: - Îmi pare rău, te-am jignit?Ea: - Nu, eu doar număram în gând!