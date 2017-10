Bancuri

Sâmbătă, 23 Aprilie 2016

- Care este diferența dintre o amantă și o soție?- 30 de kilograme.v v vPatru prietene tinere și frumoase și-au petrecut concediul împreună la mare, fără bărbații lor. La întoarcere, pe una din ele au apucat-o remușcările:- Fetelor, am să-i povestesc lu’ bărbatu’ meu de câte ori l-am înșelat în concediu.Bruneta: - Ce idioată!Roșcata: - Ce curajoasă!Blonda: - Ce memorie!v v vUn urs la farmacie:- 50 de prezervative, vă rog.Doi iepuri în spatele lui râdeau de se prăpădeau.Ursul îi vede și se întoarce supărat la farmacist:- 52!v v vButoanele de pe tastatură fac chef, dar punctul nu e invitat. Supărat, merge și el în clubul în care se ține cheful. La intrare, bodyguarzii, Escape și Space îl întreabă:- Tu cine ești?- Asterisc, dar sunt dat cu gel.v v vUn tip intră într-un bar zgâriat pe față, pe mâini, pe picioare și cu hai-nele sfâșiate. Văzându-l astfel, prietenii îl întreabă ce i s-a întâmplat.- Tocmai am îngropat-o pe soacra mea.- Și ce legătură are asta cu zgârieturile alea?- Nu vroia…