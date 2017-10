Bancuri

Miercuri, 20 Aprilie 2016

În troleibuz, o blondă începe să țipe că i-au fost furați banii din sutien de către un bărbat din spatele ei. Șoferul:- Bine, dar n-ai simțit când a băgat mâna?- Ba, am simțit, dar, sincer îți spun, am crezut că este om cinstit!v v v- Cum faci diferența între un informatician și un teolog?- Îi pui să pronunțe „scripturi”.v v vUn viitor tată se plimba agitat pe coridorul maternității. În sfârșit, zărește doctorul ieșind din sala de nașteri.- Doctore, liniștește-mă! Spune-mi, e băiat?- Da, cel din mijloc.v v vÎn gară, un bărbat își ia rămas bun de la altul:- Mulțumesc pentru tot! Soția ta este bestială în pat!După ce trenul pornește, un călător siderat îl întreabă:- Spuneți, ați vorbit serios mai înainte?- A, nu, de unde! E mediocră, dar n-am vrut să-l supăr.v v vE foarte important să faci femeile să râdă! Totuși, dacă îți reușește faza asta când te dezbraci, nu este un semn prea bun...v v vÎntr-o cafenea, stă un domn și bea liniștit o cafea. Nu are laptop, nu are smartphone, nu are iPad. Stă așa, ca un psihopat!v v v- Aveți covrigi cu mac?- Nu, numai cu Windows!