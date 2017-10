Bancuri

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Am decis să am un stil de viață sănătos. De azi înainte, mă duc să-mi cumpăr țigări și votcă cu bicicleta.v v v- Iubitule, de ziua mea îmi doresc ceva fin pentru degetele astea fine ale mele sau pentru urechiușele astea gingașe…- A, iubito, e clar, tu vrei un săpun!v v vDoctorul:- Am două vești pentru tine. Una rea și una bună. Cea rea: soacra ta este paralizată, imobilizată la pat, dar nu va muri. Sunt pacienți care au dus-o cu ce are ea și 20 de ani. Dar va trebui hrănită cu lingurița, o să te chinui cu asta 20 de ani. Va trebui schimbată de pampers și spălată, și o să te chinui și cu asta 20 de ani. Va trebui s-o plimbi în căruț 20 de ani.- Și vestea bună?- A murit, glumeam cu tine!v v vSoția își întreabă soțul:- De ce iarăși ciorapii sunt împrăștiați prin toată casa?- Aceasta este o nouă promoție: strânge zece perechi și primești bani pentru rimel!v v vSe întâlnesc doi amici:- Ce ai, de ești așa trist?- Îs bolnav, niciun medic nu poate să mă ajute. Fac pipi pe mine în pat.- Încearcă să te duci la psiholog.Se întâlnesc peste două săptămâni:- Ei, ai rezolvat problema?- Da, acum o fac cu mândrie!