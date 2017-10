Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 24 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist înalt, cu mustăcioară, vorbește cu un puști: - Măi țâncule, îți place mustața mea? - Da, nene. - Măi țâncule, da’ ție îți place cascheta mea? - Da, nene. - Păi văd că ție ți-ar plăcea să fii polițist , nu-i așa? - Da, nene, dar e prea târziu. - Cum așa, mai ai atâta timp... - Nu, nene, e prea târziu, am trecut deja clasa a cincea... Einstein, Freud și Bill Gates merg cu trenul. La un moment dat, se oprește trenul în mij-locul câmpiei. Stă o oră, stă două, pustietate, stânci... Freud zice: - Mă, eu mă duc la mecanic să văd ce probleme sunt. Poate l-a apucat o criză de anxietate, e depresiv, nu mai vrea să pornească, mă duc să-l rezolv. Vine Freud după o oră, nu reușise să facă nimic, mecanicul era OK. Einstein zice: - Mă, lasă că mă duc eu, sigur a pățit ceva locomotiva. Mă duc s-o repar. Vine după o oră, nu făcuse nici nimic, locomotiva era OK. Bill Gates zice și el: - Mă, hai să ne dăm toți jos din tren și să mai urcăm o dată, poate pornește.