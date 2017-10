Bancuri

Sâmbătă, 19 Martie 2016.

Într-o casă, sună telefonul. Soția răspunde și vorbește cam 40 de minute. Soțul întreabă cu uimire:- De ce ai vorbit așa de puțin?- Au greșit numărul!v v vCel mai incomod adversar într-o bătaie este un alergător de perfor-manță: dacă tu ești mai puternic, n-ai să-l ajungi din urmă, iar dacă el e mai puternic, n-ai să scapi.v v vAlexandru Lăpușneanu s-a ținut de cuvânt atunci când a spus: „De mă voi scula, pre mulți am să popesc și eu!” Dovada că azi cel mai întâlnit nume este Popescu.v v vVine primul fiu acasă:- Tată, dă-mi cinci milioane că am lăsat-o pe una gravidă.Vine și al doilea fiu:- Tata, dă-mi șapte milioane ca am lăsat-o pe una gravidă.Vine și fiica:- Tată, am rămas gravidă.Tatăl:- În sfârșit sunt și încasări!v v v- Inculpat, ești condamnat la 12 ani de închisoare. Vrei să mai adaugi ceva ?- Nu domnule, eu aș vrea să mai scad!v v vUn băiețel îl întreabă pe tatăl lui:- Tăticule, cât costă să te însori?Tatăl răspunde:- Nu știu, eu plătesc încă...