Bancuri

Ştire online publicată Luni, 14 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Alinuța: - Mamă, un băiat m-a bătut azi la școală!Mama: - Da? Și poți să-l identifici?Alinuța: - Sigur că da, am o ureche de-a lui în ghiozdan.v v vÎntr-o vară, compania la care lucra Bulă l-a transferat în alt oraș și a trebuit să-și facă vizita medicală. Toate analizele au ieșit bine, dar doctorul n-a putut să nu remarce:- Cum vă descurcați cu așa dimensiune mică?- Foarte bine! zice Bulă. Am nevastă, trei copii și o viață sexuală bogată. Numai câteodată, ziua, am probleme să o găsesc prin pantaloni.- Dar noaptea? întreabă doctorul.- Noaptea nu am probleme, pentru că suntem doi care o caută!v v vVine o femeie la cabinet cu nasul umflat ceva de speriat. Doctorul o întreabă:- Ce ați pățit?- O albină, răspunde femeia.- S-a pus pe nasul dumneavoastră?- Da.- V-a înțepat?- N-a avut timp, că soțul meu a și lovit-o cu lopata.v v vDoi bețivi într-un bar:- Săptămâna trecută, am pierdut un prieten și un partener de băutură de toată isprava.- Dar ce s-a întâmplat?- Săracul, și-a prins degetul într-o verighetă.