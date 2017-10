Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 08 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Of, când mă gândesc ce proastă eram cât am fost tânără, spuse ea către soț…- Acum ești doar bătrână, răspunse soțul tacticos!v v vNevasta nemulțumită:- Mulți din cei pe care i-am refuzat când m-am căsătorit cu tine sunt astăzi mult mai bogați decât ești tu.Soțul:- Păi, de aia sunt!v v vMedicul către pacient:- Aveți o boală contagioasă extrem de rară. O să fiți mutat într-o cameră separată și acolo veți mânca numai pizza și clătite.- Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?- Nu, dar asta-i singura mâncare care încape pe sub ușă!v v vO blondă îi spune unei prietene:- Ieri am fost la oftalmolog.- Și ce ți-a spus?- Mi-a spus să învăț alfabetul.v v vLa consultație:- Domnule doctor, acum un an mi-ați recomandat să mă feresc de umezeală ca să evit reumatismul.- Și?- Am venit să vă întreb dacă aș putea să fac o baie?v v v- Mamă, se vaită o blondă, am rămas însărcinată!- Însărcinată? Unde ți-a fost capul?- Cum unde? Pe pernă!