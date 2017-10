Bancuri

Care e diferența dintre un popă și un indicator de circulație?Răspuns: Niciuna! Ambii îți arată drumul bun, dar nu merg pe el niciodată.v v v- Imaginează-ți, ieri mă sună un tip și-mi spune că-mi rupe capul dacă mai merg la nevastă-sa.- Păi, să nu te mai duci, dacă așați-a zis!- Da, dar nu mi-a spus cine e nevastă-sa!v v vProfesorul de istorie:- Fiul dumneavoastră nu a luat examenul la istorie!- Ce era să facă, mititelul, dacă l-ați întrebat despre lucruri care s-au petrecut în timpul când nici nu era născut?v v v- Dragă, mi-ai văzut ziarul?- Da, am înfășurat gunoiul în el.- Dar nici nu am apucat să mă uit în el!- Aaa, n-ai ratat mare lucru… niște chiftele de la mă-ta de acum o săptămână și două coji de pepene.v v vPe plajă, o tipă se adresează unui bărbat ce poartă pantaloni scurți albaștri:- Știi că ochii tăi se asortează cu pantalonii?- De ce, am ochii umflați?v v v- Bulă, ce ai vrea să îți scrie pe cruce, după ce mori?- Ceva simplu și concis.- Ca de exemplu?- Vin imediat!