Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 17 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Profesorul de geografie:- Fiul dumneavoastră este foarte slab la geografie!- Nu-i nimic. Cu veniturile noastre, departe nu pleacă!v v vBulă avea tatuat pe instrument „Wendy”. Se duce el în Miami și cum stătea în apă, apa cam rece, prin slip se vedea doar „Wy”. Se întâlnește cu un negru. Se uită la slipul ăstuia și vede tot „Wy”. Plin de mândrie, Bulă îl întreabă pe negru:- Tot „Wendy”, nu?Negrul îi răspunde:- Nu, la mine scrie: „Wellcome to Miami beach, have a nice, sunny holiday”!v v vSoția, nervoasă, îi deschide ușa soțului, care mirosea de la o poștă a alcool:- Presupun, urlă ea, că ai un motiv foarte serios să vii acasă la 6 dimineața!- Da, am, răspunde soțul: micul dejun!v v v- Părinte, zise blonda la spovedanie, mi-am înșelat bărbatul anul acesta de 11 ori!- Și regreți că ai păcătuit?- Nu prea regret, că eu în dome-niul acesta nu sunt prea credincioasă!- Și atunci, de ce ai mai venit la spovedanie?- Păi, trebuia să mă laud și eu cuiva, nu?