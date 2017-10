Bancuri

Ştire online publicată Joi, 04 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Sunt curios să aflu cum ai reușit să furi brățara de la mâna domnului, fără ca el să simtă ceva.- Nu vă chinuiți degeaba, domnule judecător! Nu puteți învăța asta în câteva minute. Ar trebui să lucrați alături de mine câteva luni bune, dacă doriți!v v v- Eu am lăsat totul. Și băutul și fumatul și soția!- Dar soția de ce?- Nu merită ea așa fericire.v v vO taxatoare se apropie într-un autobuz de un tip:- Domnule, banii pentru călătorie.Tipul, cam beat, deschizând buzunarul:- Pune aici!v v vUn om se duce la doctor și îi spune:- Doctore, sunt homosexual!- Vai de mine! Și eu nici măcar nu m-am pieptănat!v v vO tipă căsătorită este trimisă de șefii ei în Italia, să negocieze un contract pentru firmă.Soțul ei o conduce la aeroport și îi urează drum bun. Soția îi mulțumește și îl întreabă ce vrea să-i aducă? Soțul râde și-i spune că vrea o italiancă. Femeia a tăcut și a plecat.Peste două săptămâni, soțul se duce să o ia de la aeroport și o întreabă cum a fost călătoria și unde e cadoul lui.Ea îl întreabă:- Ce cadou?- Cel pe care ți l-am cerut! O italiancă!- O, acela..., a răspuns ea. Am făcut tot ce am putut, acum trebuie să așteptăm nouă luni să vedem dacă e fată.