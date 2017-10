Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 02 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Medicul acesta este un adevărat vrăjitor. A vindecat-o pe nevastă-mea de migrena ei permanentă în două minute.- Cum așa?- I-a spus că durerile, dacă apar, sunt primele semne ale bătrâneții care se apropie.v v vAzi dimineață m-a trezit nevastă-mea:- Te-ai cam îmbătat aseară...- Termină cu prostiile că nu eram beat, abia dacă am băut trei beri, i-am zis.- Bine, dacă spui tu... Da’ acum, rostogolește-te din fața garajului, că trebuie să plec la serviciu!v v v- Salut Gigele! Vai, de când nu ne-am mai văzut! Ai terminat Dreptul?- Da, sunt licențiat!- Și-am auzit c-ai făcut și Jurnalistica?- Da, mă gândesc să fac și masteratul!- Bravo, ține-o tot așa! Dă-mi și mie un meniu Big Mac!v v vMai devreme m-am certat cu un tip la bar și s-a încordat la mine. M-am ridicat frumos de pe scaun și i-amzis:- Fraiere, vezi-ți de treabă că eu am fost în armată în Afganistan și am omorât oameni!Nevastă-mea s-a uitat la mine și mi-a zis cu jumătate de gură:- Iubitule, dar tu ai fost bucătar în Afganistan...- Da, dragă, dar știi cum gătesc eu...