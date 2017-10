Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Doctore, ați recomandat soției mele să se ducă la băi. E bolnavă?- Nuuu! Dumneavoastră aveți nevoie de liniște!v v vNelu, puțin abțiguit, merge la doctor, acuzând dureri de cap. Doctorul îl consultă, după care îi spune:- Nu pot să pun un diagnostic bolii dumneavoastră astăzi. Cred că de vină este alcoolul.- Nicio problemă, doctore, am să revin când sunteți treaz!v v v- Cum îți merg afacerile?- Prost! Caut un contabil!- Dar abia săptămâna trecută ai angajat unul!- Păi, pe el îl caut!v v v- Doctore vreau să vă mulțumesc pentru medicamentul prescris.- Te-a ajutat, văd, nu-i așa? Cât ai luat din el, câte sticluțe?- Niciuna. Unchiul meu a băut una și eu am moștenit o casă de toată frumusețea!v v vDoctorul vrea să afle antecedentele medicale.- Tatăl tău a murit de moarte naturală?- Ah, nuuu: a fost tratat de un doctor!v v v- Doriți să vă pun un dinte din aur sau din viplă?- În afară de preț, ar mai fi vreo diferență?- Dacă este din viplă, n-o să vă deschidă nimeni niciodată cavoul!