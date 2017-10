Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 19 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un puști de cinci ani către tatăl lui:- Tată, să știi că am decis: când o să fiu mare vreau să lucrez la Polul Nord. Dar până atunci trebuie să mă antrenezi!- Bine, puiule, dar cum ar trebui eu să te antrenez?- Cumpărându-mi o înghețată în fiecare zi!v v vUn jurnalist întreabă directorul unei case de nebuni:- Care este testul ce se efectuează pentru a externa un bolnav?- Umplem cada cu apă, punem alături o lingură și o cană. Îi cerem pacientului să golească cada de apă.Jurnalistul, zâmbind, spune:- Orice om normal ar lua cana.- Nu, un om normal ar scoate dopul de la cadă!v v vDirectorul spitalului de nebuni se adresează unui pacient care tocmai se externa:- Mă bucur că v-ați vindecat și nu vă mai credeți televizor!- Da, așa este, vă mulțumesc! Spuneți-mi totuși: soția mea trebuie să plătească abonamentul TV pentru mine?v v vAți priceput vreodată de ce ăștia de la bănci își țin pixurile de la ghișee legate? Dacă eu am încredere să-mi risc banii cu ei și ei ar trebui să aibă încredere să-și riște pixul cu mine!- Ce are doi ochi și 150 de dinți?- Un crocodil.- Dar ce are doi dinți și 150 de ochi?- Un autobuz cu pensionari!