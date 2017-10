Bancuri

Ştire online publicată Luni, 18 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip bătut rău se întâlnește cu un amic:- Ce-ai pățit, mă?- M-au bătut niște chinezi! Mi-am luat șuturi în cap, în burtă, pe spate! Ce mai, sunt dărâmat!- Și pumni nu ai luat?- Nu, că aveau mâinile ocupate să-și țină ochii oblici!v v vO bancnotă de un leu și una de cinci sute de lei se întâlnesc:- Și... ce-ai mai făcut? întreabă cea de un leu.- Eh, păi prin cazinouri, am fost și într-o croazieră pe Dunăre, m-am plim-bat apoi cu o tipă bună prin mall-urile din București, am fost și prin provincie la Pietroasele, am fost și pe la munte, de-astea... Tu, care mai e viața ta?- Hmm, cele obișnuite... biserică, biserică, biserică...v v vUn tip intră într-un magazin:- Aș dori și eu un gulaș.Vânzătorul:- Sunteți ungur?Tipul se enervează:- Și dacă ceream ștrudel mă întrebai dacă sunt neamț, dacă ceream mâncare chinezească mă întrebai dacă sunt chinez?- Aaaa, nu...- Și atunci de ce mă întrebi dacă-s ungur, pentru că am cerut gulaș?- Pentru că aici e magazin de electronice!v v vArdeleanul se duce la doctor deoarece tușea foarte tare. Doctorul îl consultă și îl întreabă cu o voce gravă:- Fumați?La care ardeleanul, după câteva momente de ezitare, răspunde:- Mai bine aș bea ceva...