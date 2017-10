Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 13 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Când Chuck Norris intră într-o încăpere nu aprinde lumina, ci stinge întunericul.v v vO mamă îi scrie un e-mail fiului ei:„Dragă Toni,Ce mai faci? Aici tuturor ne este dor de tine. Te rog ieși de pe calculator și coboară în bucătărie să mănânci.Cu drag, Mama”.v v vChuck Norris a făcut un Happy Meal să plângă.v v vNimic nu spune mai clar „sunt grasă” decât profilul tău de Facebook cu trei poze în care ți se vede doar capul.v v vDiscuție pe chat între un băiat și o fată. Fata:- Tu ce computer ai?- Păi, am procesor Intel Core i7, de 3,3 Ghz, Windows 7 64 bit, 8 Gb RAM, placă video nVidia GTX 690 B, 1 Terra HDD, dar tu?- Eu am un laptop. Roz. Cu luminițe.La școală copiii învață despre cuvântul „probabil”. Învățătoarea:- Copii! Alcătuiți propoziții cu „probabil”!Anișoara zice:- De Crăciun, probabil primesc o păpușică!Ionică:- Mâine, probabil primesc ciocolată!Bulă:- Mama se duce cu ziarul în grădină!- Bulă! Asta ce legătură are cu „probabil”?- Păi, probabil că s-a stricat la burtă, pentru că nu știe să citească!