- Tu, femeie, trebuia să faci 10 porții de supă de asta.- Vai, ce mă bucur, atât de tare îți place?- Nu, atâta sare ai pus.v v v- Amenda e de 200 lei și două puncte...- Și ce să fac eu cu punctele astea, domnule polițist? întreabă șoferul.- Le adunați, și când ajungeți la 15, vă puteți lua o bicicletă!v v v- Tăticule, felicitări! Ai primit la serviciu „titlu onorific”! Ce înseamnă asta?- Cum să-ți spun? E ca și cum maică-ta m-ar numi „capul familiei”.v v v- Asta e o aberație! Cum ți-ai putut intitula cartea „Durerea vidului”?- Pe tine nu te-a durut niciodată capul?v v v- Ce ai de gând să faci în concediu?- Stai să vezi. Acum doi ani, am ple-cat la Sinaia și nevastă-mea a rămas gravidă. Anul trecut, am fost la Neptun și… iar gravidă. M-am învățat minte. Anul acesta o iau cu mine.- Anul trecut am făcut dragoste cu nevastă-mea o dată.- Dar anul acesta?- Am mai rărit-o!…- Iubitule, mi-ai promis că azi mă duci să-mi arăți niște blănuri grozave.- Da, n-am uitat. Îmbracă-te! Mergem la zoo.