Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Două blonde stau de vorbă:- Fată, deci mai vreau să mă duc încă o dată în Franța!Cealaltă spune:- Dar tu ai mai fost în Franța?- Nu, dar am mai vrut să merg!v v v- Alo, măi, Ioane, zic ăștia la televi-zor că la voi, la Miercurea Ciuc, îs -35 grade. Cum naiba rezistați voi acolo?- Da’ de unde, măi, Gheo!? Uite, termometrul meu îmi arată -20.- Păi, și ăștia de la meteo de ce-or fi zis că-s -35?- Aaa, poate afară…v v vUn scoțian și soția lui merg în vizită în America. Într-una din seri, femeia rămâne acasă, iar bărbatul pleacă la băut. Se îmbată crunt și cade într-un șanț. Trec niște gagici pe lângă el și, curioase ce se află sub faimosul kilt, îl ridică și se uită. Le place ce văd și îi pun o fundiță.Se trezește scoțianul și pleacă acasă. Când se dezbracă, nevasta îi vede fundița legată de organ și îl întreabă:- Unde ai fost, nenorocitule?Se uită și el nedumerit și spune:- Nu știu, dar cred că am luat pre-miul întâi!v v vMedicul de familie:- Iar ați venit beat la consultație! V-am spus, nu aveți voie mai mult de o bere pe zi!- Doctore, eu am fost la mulți medici și fiecare îmi dă voie să beau câte o bere!