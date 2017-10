Bancuri

Joi, 17 Decembrie 2015

Ion către Gheorghe:- Mă, am tot auzit la televizor, la radio, am citit în ziar despre bursă, dar n-am înțeles ce-i aceea. Tu știi?- Cum să-ți explic, zice Gheorghe, să zicem că îți cumperi ouă, că astea fac pui, puii se fac găini, astea fac multe ouă, din care tu scoți mulți pui care se fac găini și ți-i plină curtea. Și într-o zi, vine o apă mare și neagră și ți le ia pe toate. Și atunci tu șezi și cugeți și-ți spui: rațe trebuia să-mi cumpăr. Așa-i bursa!v v vUn cowboy bătrân se hotărăște să călărească până în orașul din apropiere. Când ajunge, oprește la un bar. Pe veranda barului șeriful se legăna pe un scaun și îl urmărea cu privirea pe cowboy cum coboară de pe cal, îl leagă, după care merge în spatele calului, îi ridică coada și pupă calul acolo unde niciodată nu bate soarele. Foarte mirat, șeriful întreabă:- Nu vă supărați, am văzut bine? Nu îmi vine să-mi cred ochilor…- Da, ați văzut bine. Am făcut asta fiindcă am buzele extraordinar de uscate.- Și asta ajută?- Nu, dar așa măcar nu mi le mai ling.v v vUn soț și o soție se întâlneau cu amanții lor în același hotel. Într-o zi, bărbatul și amanta, ieșind din hotel, dau nas în nas cu nevastă-sa și cu amantul ei. Când s-au văzut, femeia îi strigă bărbatului:- Aha, în sfârșit te-am prins! Și de data asta mi-am adus și un martor!