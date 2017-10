Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 11 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul, venind acasă, își găsește so-ția cu un amant. Scoate pistolul, zicând:- Hai cu mine.Apoi îi propune amantului:- Hai să facem astfel: eu trag în aer de două ori și cădem jos amândoi. La care din noi va veni mai întâi soția mea, acela va rămâne cu ea.Soția aud două împușcături. Privește pe fereastră, apoi strigă:- Ioane, ieși de sub pat. Boii ăștia s-au împușcat unul pe altul!v v vLa ora de istorie, la lucrare se cere să se numească 11 mari personalități. La sfârșitul orei, profesoara:- Bulă, tu de ce nu ai predat încă lucrarea?- Doamnă profesoară, nu știu pe cine să pun pe post de mijlocaș central!v v v- Bulă, ce meserie ai?- Sunt imitator de viermi.- Cum adică?- Fac găurele în mobilă la un negustor de antichități.v v vLa școală, ora de anatomie. Profesoara întreabă:- Ce este inima?Bulă se agită cu mâna pe sus.- Inima, doamnă profesoară, este un organ principal al corpului care are două picioare.- Cum așa, Bulă?- Păi, aseară, treceam pe sub fereastra dv. și am auzit o voce de bărbat zicând: „Inimioara mea, desfă picioarele!”.