Bancuri

Ştire online publicată Joi, 10 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O familie se duce pentru prima dată la restaurant și, după ce mănâncă, el plătește, iar ea îi spune chelnerului:- Resturile să mi le puneți la pachet pentru cățel.- Bineînțeles, doamnă!La care copiii în gura mare:- Uraaaaa! Ne cumpără cățeeel!v v vMâinile unei femei pot spune foarte multe despre ea. De exemplu, dacă are mâinile în jurul gâtului tău și nu mai poți respira, este furioasă pe tine.v v vBulă ajunge la școală. Alinuța îi aruncă o hârtie mototolită în cap și strigă: Head shot! El ia cartea șiîi plesnește una peste față: Face Book!v v v- Ioane, sunt însărcinată! Copilul e al tău!- Mărie! Cum așa? Păi noi nici măcar nu am făcut dragoste!- Știu Ioane! Și eu sunt șocată!v v vCare este cel mai bun mod de a testa fidelitatea bărbatului? Dimineața, când încă doarme, îl întrebi:- Pleci la a ta sau rămâi la mine?v v vUn tip nimerește în Rai. Cerul este albastru, soarele auriu, cântă păsările, grădinile sunt pline de flori.- Oh, sunt în Paradis!Deodată, își aude soția:- Ai fost!v v vOana Roman, când și-a luat cartea „Eat, Pray, Love”, a citit doar primul capitol.