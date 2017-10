Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 27 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La un meci de fotbal, un băiețel stă pe un loc din tribună, care costă o grămadă de bani. Un spectator îl întreabă curios:- De unde ai avut bani pentru locul ăsta?- Tata l-a cumpărat, nu eu!- Și unde-i tata?- Probabil acasă, caută biletul!v v vSe zice că foamea face bucatele mai bune. De aceea, la restaurantul unde lucrez ca bucătar, întotdeauna las clienții să flămânzească cel puțin o oră înainte să-i servesc.v v vEu și soția mea ne plictisisem de viața noastră amoroasă și am hotărât să devenim creativi și să ne jucăm de-a doctorul și pacienta. Ea m-a rugat ca de data asta să dureze măcar o oră, așa că am făcut-o să stea în sala de așteptare 55 de minute!v v vIon și Maria ies de la medic.- Tu, Mărie, zise Ion uitându-se la medicamentele prescrise, bumbii ăștia i-oi be, da’ cu dopurile astea ce-om face?- Mă duc să-l mai întreb o dată pe domnu’ doftor.- Nu te duce că să supără!Maria se duce și iese repede.- O zis să ți le bagi în fund!- Vezi, ț-am zis că s-a supărat!v v vEl: - Ce vrei anul acesta de Crăciun? Brad sau molid?Ea: - Pinul e ok... și cardul bineînțeles!