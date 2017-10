Bancuri

Ştire online publicată Luni, 23 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Alo, dragă, în ce stadiu au ajuns zugravii? își întreabă soțul consoarta, prin telefon.- Într-un stadiu foarte avansat, dragule. Tocmai au dat gata a doua ladă de bere.v v v- De ce umblă un somalez cu capul într-o parte pe stradă?- Are o măsea plombată.v v v- Ai slăbit grozav! Ai o dietă nouă?- Da. Legume în general: cartofi, morcovi, sfeclă…- Le fierbi sau le prăjești?- Le sap!v v vIeri seară, un amic mi-a dat niște pastile care cică or să mă ajute să fac de zece ori pe noapte! A fost prea târziu când am observat că pe cutie scrie: laxative.v v vUn tip beat criță se sprijină și sună la interfonul unui bloc:- E acasă soțu’?- Da! s-a auzit la celălalt capăt al firului.Sună la alt număr:- E acasă soțuu’?- Da!Tot așa, până una zice că nu-i acasă. La care bețivul:- No, hai, atunci de coboară să vezi dacă-s io!v v v- Ieri am omorât cinci muște: trei masculi și două femele.- Cum ai știut care sunt masculi și care femele?- Simplu: trei s-au așezat pe o ladă de bere și două pe cardul de credit.