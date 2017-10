Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 11 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Domnule, am venit să vă cer mâna fiicei dumneavoastră!- Pe cea mare sau pe cea mică?- Dar nu are mâinile la fel?v v v- Soțul tău este în continuare gelos fără motiv?- Nu.- Nu mai e gelos!?- Ba da, dar acum are un motiv!v v vVecinul m-a întrebat dacă îmi poate folosi aspiratorul. I-am răspuns pozitiv:- Desigur vecine, îl poți folosi cât dorești, atât timp cât nu-l scoți afară din casa mea!v v vLa magazinul de legume:- Să vă pun și niște ciupercuțe?- Nu, mulțumesc, mie-mi place să le culeg singur!- Cum doriți! Pot să vi le risipesc pe podea…v v vDoi prieteni s-au întâlnit pe o stradă în Vaslui:- Cum e viața ta? întreabă unul dintre ei.- Foarte bună, răspunde celălalt.Primul se uită cu neîncredere la el și spune:- Ai citit ziarele?- Sigur, altfel cum aș fi știut?v v vMama vorbește cu Georgică:- Fiule, ți-am cumpărat manualele pentru școală, au fost scumpe, așa că ai grijă de ele!- Bine mamă, nici nu mă ating de ele!