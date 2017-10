Bancuri

Ştire online publicată Joi, 05 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un scoțian vine acasă și îi spune nevestei:- Am economisit 10 penny astăzi!- Cum?- Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!- Vai, vai… puteai să economisești 2 lire!- Cum?- Trebuia să fugi după taxi!v v v- Ce înseamnă parazit? întreabă profesorul.- …- Poți să-mi răspunzi cu cuvintele tale, îl încurajează profesorul pe elev.- Ceva care stă pe spatele altuia.- Foarte bine! Poți să-mi dai un exemplu?- Rucsacul.v v vSe întoarce copilul de la prima zi de școală și le spune părinților:- Gata, nu mă mai duc la școală!Părinții întreabă:- De ce?Copilul răspunde:- De scris nu știu! De citit nu știu! Și încă nu-ți dau voie nici să vorbești!v v vUn scoțian se miră de gestul prietenului său și îl întreabă:- De ce ai aruncat pieptenul?- Păi i s-a rupt un dinte.- Și numai pentru atât l-ai aruncat?- Da, dar era ultimul.v v v- Înainte, bebelușul meu întotdeauna se trezea umed. Nici nu știam ce să fac, am încercat toate tipurile de scutece. Dar pe urmă am înțeles… trebuia să repar acoperișul!