Ştire online publicată Vineri, 03 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un preot locuia lângă o mănăstire și avea 10 găini și un cocoș. Cocoșul, din când în când, dispărea, dar apărea până seara. Ultima dată când a zburat, nu s-a mai întors. Primul lucru pe care l-a făcut preotul, duminică, în biserică, a fost să întrebe lumea: - Aș vrea să știu dacă are cineva un cocoș. Toți bărbații s-au sculat în picioare... - Nu, nu, nu, am vrut să întreb dacă cineva a văzut un cocoș. Toate femeile s-au sculat în picioare. - Nu, nu, nu, nici asta n-am vrut să știu, vreau să știu dacă cineva de aici a văzut un cocoș care nu-i aparține. Jumătate dintre femei s-au sculat în picioare. - Nu, nu, nu, nici asta n-am vrut să știu, vreau să știu dacă cineva a văzut cocoșul meu. Și toate măicuțele s-au sculat în picioare. v v v Un om moare și ajunge la Sf. Petru. Pe pereți vede numai ceasuri și întreabă ce e cu ele. - Sunt ceasurile minciunii și fiecare om are câte unul, zice Sf. Petru. Când omul spune o min-ciună, limba ceasului avansează cu o oră. Omul întreabă: - Și ceasul acela care nu se mișcă? - E de la Maica Tereza. - Dar ceasul lui Adrian Năstase unde e? - E în camera lui Iisus. Îl ține pe post de ventilator.