Bancuri

- De vânzare-i câinele ăsta, bade?- De vânzare!- E de rasă pură?- Pură.- Are și arbore genealogic?- N-are nevoie, se foloșeste de orice arbore!Soțul își găsește nevasta cu unul în pat: - Cine este acest individ?! strigă el furios. - Ai dreptate, spune soția, întorcându-se revoltată spre celălalt: cine ești și cum te numești, domnule?Farmacistul aleargă după client:- Scuzați-mă, în loc de calmant v-am dat o tabletă de cianură!- Și este mare diferența?- Și încă ce mare! Cianura este mai scumpă cu 30 de lei!- Ei, ai fost cuminte? Ai fumat doar un pachet pe zi, cum ți-am spus?- Da, domnule doctor!- Și te simți mai bine?- Nu, din contră…- Cum așa?- Păi, înainte nu fumam!Bulă la școală:- Dragă Bulă, dacă eu îți dau un leu și tatăl tău îți mai dă un leu, câți lei vei avea în total?- Un leu! răspunde Bulă.- Nu știi aritmetică, Bulă!- Nu-l știți pe tata, doamna învă-țătoare!– Nu, nu e departe. O iei la stanga, iar joi o iei la dreapta.- Haide puiule, spune-i la revedere lui nenea. Haide,ce spunem noi când pleacă un musafir?– În sfârșit…– Pentru cine tai, bunico, o felie așa mare de tort?-Pentru tine,Gigele.– Cum? Așa mică…?Copilul vine de la școală și-l intreabă pe tatăl lui:-Tati, tati, unde-s Carpații Meridionali?Tatăl, scărpinându-se pe burta, zice:-Întreab-o pe mamă-ta că ea a făcut curat în casă…– Înainte, bebelușul meu întotdeauna se trezea umed.Nici nu știam ce să fac, am încercat toate tipurile de scutece.Dar pe urmă am înțeles… trebuia să repar acoperișul!Un copil se duce la un politist și îl întreabă:-Nu vă supărați, n-ați văzut cumva o mămică fără mine?Doi șoricei se aflau în arhiva de filme. După ce rod de zor o peliculă, unul întreabă:– Ia zi, ți-a plăcut filmul?– Sincer, mi-a plăcut mai mult cartea.Lupul,lihnit de foame,bate la ușa celor trei iezi și începe să cânte:– Trei iezi cucuieți…Iedul cel mare:– Fraiere, ne-am pus vizor!…Un copil mergea pe stradă și plângea. Un preot l-a vazut și l-a întrebat:– Ce ai copile?– Pai, mama mi-a dat 100 de lei iar eu i-am pierdut! răspunse copilul.Preotul, vazând acestea, i-a dat copilului 100 de lei să nu mai plânga. După ce băiatul a primit banii a început a plange și mai tare.– Acum de ce mai plangi? îl întrebă preotul.-Păi, dacă nu pierdeam cei 100 de lei, acum aveam 200 de lei, răspunse copilul….– Ce inseamna parazit? întreaba profesorul.-…– Poți să-mi răspunzi cu cuvintele tale, îl încurajează profesorul pe elev.– Ceva care stă pe spatele altuia.– Foarte bine! Poți să-mi dai un exemplu?– Rucsacul.Se întoarce copilul de la prima zi de scoala și le spune părinților:– Gata! Nu mă mai duc la școală!Parinții întreabă:– De ce?Copilul răspunde:– De scris nu știu! De citit nu știu! Și înca nu-ți dau voie nici să vorbești!Un scoțian se miră de gestul prietenului său și îl întreabă:– De ce ai aruncat pieptenul?– Păi i s-a rupt un dinte.– Și numai pentru atât l-ai aruncat?– Da,dar era ultimul.Un scoțian vine acasă și îi spune nevestei:– Am economisit 10 penny astazi!– Cum?– Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!– Vai,vai…puteai să economisești 2 lire!– Cum?-Trebuia sa fugi după taxi!Un scotian intră la o benzinărie și întreaba:– Cat costa o picatura de benzina?Baiatul de la pompa îi răspunde:– Ei, chiar o picătură nu costa nimic, v-o dau eu pe gratis!La care scotianul spune:– Atunci picură-mi și mie vreo zece litri!Un copil la doctor.– Ce faci să scapi de microbii din apa de băut?– O fierb, domnule doctor.– Si apoi?– Apoi beau suc.Părinții și copilul stau la masa. Copilul pune întrebari din cinci în cinci minute la care tatăl îi raspunde cu “nu știu, draga”. Mama enervată:– Ionele, nu mai pune și tu atâtea întrebari…La care tatăl:– Lasă-l, dragă, că altfel nu învață nimic…Cât costă taxiul pâna la gară? întreabă un scoțian taximetristul.-Un pound, domnule.-Si bagajele?-Bineînțeles, gratis!-Bine, atunci duceți-mi bagajele la gară. Eu vin pe jos…Mesaj de la tata“Bună ziua, fiule! Ce mai faci? Sper că ești bine. Am vrut să-ți pun și ceva bani, dar deja închisesem plicul. Imi pare rău. Tata.”Mașina..– Astăzi am pierdut controlul asupra mașinii.– Cum așa? Ai condus prea repede?– Nu. Fiica mea și-a luat carnet de conducere.FermieriUn fermier canadian în vizită la un țăran din România. El îi povestește tăranului ce mare e suprafata de pământ posedă:– Păi eu am nevoie să merg cu tractorul trei zile ca să-mi pot vizita tot pămantul…Țăranul:– Păi și eu am avut pâna anul trecut așa un tractor încet…Pasta de dinți– Mamă, știi câta pastă de dinți se află într-un tub?– Câta puișor?– De la un capăt de canapea pâna la celălalt capăt și înapoi.Minciuna– De ce spuneți tuturor că sunteți Napoleon, iar mie că sunteți Cezar?– Pe dumneavoastră nu pot să vă mint, doctore!Toba de jucărieBuni, toba pe care mi-ai făcut-o cadou de Crăciun este minunată!-Chiar?-Da, mama îmi dă mereu 10 lei ca să nu mă joc cu ea…Doi țărani stau de vorbă. Unul dintre ei îi spune celuilalt:– Am avut o noapte de groază! Nu am putut să dorm deloc!– De ce?– Pentru că am avut un purice mort în pat.– Păi dacă era mort, ce putea să-ți facă?– El era mort, dar dacă ai ști câte rude au venit la înmormântare…Două fetițe stau de vorbă în fața blocului. Una dintre ele zice:– Unde ai fost?– La librărie.– Ce coincidență, eu la librărie, tu la librărie. Și ce ai cumpărat?– O cutie cu culori.– Ce coincidență, eu culori, tu culori. Și ce ai colorat?– O maimuță.– Ce coincidență, eu maimuță, tu maimuță!– Nu va suparati, aici este gradina zoologică?– Nu, aici locuiește o profesoara de canto.– Eu nu am talent? Toata lumea stie ca ca am cea mai buna ureche muzicala.– Știu. Din pacate nu poti canta cu urechea.– Tata, un coleg mi-a spus ca seman cu tine.– Si tu ce i-ai spus?– Nimic, ca este mai solid ca mine.– John, Unde e palaria mea?– O aveti pe cap, sir.– Bine, o gasesc eu mai tarziu– Ce ati facut astazi?– Chimie. Ne-am ocupat de materiale explozive.– Si maine ce program aveti la scoala?– Care maine?… Care scoala?…– Domnule, am venit sa va cer mana fiicei dumneavoastra.– Pe cea mare sau pe cea mica?– Dar nu are mainile la fel?Trei doctori se intreceau in performantele pe care le-au facut pe masa de operatie:– Mama mea a ramas fara un ochi. I-am montat un ochi de sticla si acum vede mai bine ca inainte!– Asta nu-i nimic! Soacra mea si-a pierdut auzul. I-am pus urechi prelevate de la o vulpe si acum aude exceptional.– Sunteti slabi! Bunica mea si-a pierdut memoria. I-am atasat la spate o cutiuta unde i-am mai pus un creier si acum face ecuatii diferentiale si integrale.– Asta e chiar exagerat!. Cine a mai vazut sau auzit asa ceva?– Maica-ta cu ochiul de sticla si soacra-ta cu urechile de vulpe.Un țăran vrea să treacă cu tractorul un șanț plin cu apă. Un polițist îl vede nehotărât și îi spune:- Treci fară grijă, nu este adânc!Ascultând de îndemnul polițistului, țăranul intră cu tractorul, se scufundă roțile din față, apoi roțile din spate, până când abia se mai vedea puțin din tractor.Atunci polițistul zice:- Ce minune! Adineauri a trecut o rață și nu-i venea apa decât până la jumătate!Alinuța la școală. Profesoara o întreabă:- Unde se găsește mult zahăr?Alinuța se găndește, apoi zice:- În Zahara!- Poate vrei să zici Sahara! Acolo nu o să găsești decât praf…Alinuța:- Păi ce, eu am zis că este cubic?Doi ardeleni la oraș, cazați într-un hotel, la etajul 20. Liftulnu funcționează. Se apucă ei să urce pe scări. Pe la etajul 5, Ioncătre Gheorghe:- Gheo, am să îți zic ceva…- Lasă-mă în amărăciunea mea, îmi zici când ajungem sus.Dupa înca vreo 7 etaje, Ion:- Gheo, trebe să-ți zic ceva…- Lasă-mă, Ioane, îmi zici când ajungem. Acu’ lasă-mă în pace!În fata ușii, Gheorghe către Ion:- Ia zi acum ce voiai să-mi zici.- Am uitat cheia la recepție!Se apucă ei să coboare. După vreo 5 etaje, Ion vrea să zică ceva.- Lasă-mă în pace. Îmi zici jos!După alte 7 etaje, Ion vrea să spuna ceva, Gheorghe enervat îloprește. Ajung sleiti la recepție, Ion:- Mai, Gheo, tu chiar nu știi de gluma???!Gigel vine acasa zgâriat tot pe față, pe gât, pe mâini.- Doamne sfinte, ce s-a întamplat ??- Am făcut hora în jurul bradului.- Păi, și de ce ești zgâriat în halul ăsta?- Eram puțini!Tatăl vine de la creșă cu copilul, mama își pune mâinele în cap:- Măi bărbate, ăsta nu-i copilul nostru!El, mirat:- Ce importanță are, mâine tot la creșă îl duc!La magazinul de legume:- Să va pun și niste ciupercuțe?- Nu, mulțumesc, mie-mi place să le culeg singur!- Cum doriți! Pot să vi le risipesc pe podea…- Aveți schiuri și bocanci de schiuri mărimea 56?- Ce marime?- 56.- Dar pentru ce vă mai trebuie schiuri?Soția e plecată în interes de serviciu. Soțul îl scoală pe copilaș de dimineață, îi face masa de dimineață și îl ia de mână să îl ducă la grădiniță.La gradiniță educatoarea îi spune că acest copil îi este necunoscut. Il duce la o a doua grădiniță și la a treia. Când ies de la a patra gradiniță copilul îi spune:- Tăticule, înca o grădiniță, și eu astazi chiar ca întarzii la scoală!Mama vorbeste cu Georgică:-Fiule, ți-am cumpărat manualele pentru scoală, au fost scumpe, așa că…ai grija de ele!-Bine mamă, nici nu mă ating de ele!Leul cheamă toate animalele și le spune:- Cei frumoși – în stânga, iar cei deștepți – în dreapta.Toate animalele s-au desparttit, numai maimuța a ramas pe loc.- Tu ce faci? – o întreaba leul.- Eu? Ce să fac, sa mă rup în doua?Mama intră în dormitorul lui Ionel să-l trezească pentru a pleca la școală, dar îl gasește plângând.– Fiule, de ce plângi?, îl întreabă.– Am visat că scoala luase foc.Mama încearcă să-l consoleze:– Nu mai plânge, scumpul meu, era doar un vis.– Tocmai de-asta plâng!Intr-o vilă somptuoasă, în camera de zi, Lordul, lăsând ziarul pe genunchi, întreabă:- Jooooohn?- Yes, sir..?- Ce-a fost zgomotul acela teribil?- Aaaa, nimic, sir, O masina a virat la dreapta.- Păi și de ce a făcut atât de mult zgomot?- La dreapta nu era stradă, sir.O fetiță o întreabă pe mama ei:- Mamă, de ce unele fire din parul tău sunt albe?Mama răspunde:- Vezi tu, de fiecare dată cand faci vreo boacănă sau mă faci să plâng, sau mă superi, unul din firele mele de par se albește.Fetita sta puțin pe ganduri și spune:- Mamă, atunci cum se face ca toate firele de par ale bunicii sunt albe?