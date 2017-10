Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 23 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O moașă întreabă o tânără mamă: - Tatăl copilului va fi prezent la naștere? - Nu cred. - De ce? - Păi, nu se află în cele mai bune relații cu soțul meu. • • •- Auzi, Bulă, un fost coleg de școală primară te-a căutat pe la birou, cât ai fost în concediu, și ți-a transmis salutări. - Ei, da? Cum îl cheamă? - Am uitat, dar era înalt, brunet și cu chelie. - Înseamnă că nu mi-a fost coleg! N-am avut pe nimeni în clasă cu chelie! • • •Un copil către tatăl lui: - Tati, îmi cumperi o pălărie? - Nu, lasă-mă în pace! - Hai, tati, te rooog! - Dacă nu taci, îți rup capu’! - Da, sigur, numa’ ca să nu-mi cumperi pălărie. • • •- Tatăl meu e iluzionist. Într-un minut e capabil să transforme o bancnotă de zece lei într-un iepuraș! se laudă un puști. - Fleacuri! zice alt puști. Mama mea poate transforma instantaneu un teanc întreg de bancnote într-o rochie nouă! • • •Merge un tip cu nevasta să ia cina la restaurant. Farfuria de supă se varsă pe rochia ei cea nouă. Supărată și așteptând să fie consolată de soțul romantic, zice: - Uite cum arăt, ca o scroafă! El răspunde: - Și te-ai mai și murdărit pe deasupra!………………Un avocat îl sună pe guvernatorul statului la o oră destul de târzie:- Domnule guvernator, judecătorul Pierson a murit, iar eu am ținut să vă informez. Mâine îl înmormântează.- Și pentru atâta lucru mă deranjezi la ora asta?- Păi… poate-ați fi de acord să mă puneți pe mine în locul lui.- Sigur că-s de acord! Dimi-neață aranjez cu groparii.Soțul stă de vorbă cu soția:- Dragă, eu îți mărturisesc că, atunci când fac sex cu tine, mă gândesc la alte femei. Altfel, eu nu mă excit…- Oh, ticălosule! Eu întotdeauna mă gândesc la tine, atunci când fac sex cu alți bărbați!- Bă, tu știi cât de fricos e tata!? Când e mama tură de noapte își ia o saltea și doarme la mine-n cameră!- Al meu e și mai fricos. Când e mama tură de noapte, fuge și doarme la vecina!Un tip intră într-un wc public cu o mare urgență și când se așează el pe toaletă vede scris pe usă “Uită-te în partea stângă!”. Se uită în partea stângă și vede scris pe perete: “Uită-te în partea dreaptă!” Se uită el și în dreapta unde scria: “Uită-te pe peretele din spate!” Se întoarce, se uită și vede scris: “Ai intrat aici să te foiești sau să te caci?”