Bancuri

Ştire online publicată Luni, 12 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fetița de 12 ani, acasă la bunică-sa:- Am venit astăzi mai devreme acasă de la școală și am văzut-o pe mama îmbrăcată în haine de școlăriță. Atunci am înțeles că în seara asta o să dorm la tine, bunico!v v vLa restaurant:- Ospătar, mâncarea a fost delicioasă, transmite-i complimente bucătarului.Ospătarul se duce la bucătărie și-i spune bucătarului:- Nea Costele, ești un bărbat frumos! Și șorțul ăsta te face să arăți mai slab!v v vO tânără atrăgătoare tocmai ce se pregătea să se culce cu un tânăr după prima întâlnire.Ea: - Sper să nu mă înțelegi greșit. Eu nu sunt genul acela de fată!El: - Te cred.Ea: - Ești primul…El: - Primul care face dragoste cu tine?Ea: - Nu! Ești primul care mă crede!v v vUn pensionar nimerește pe o stradă unde erau prostituate.- Hai, moșule!- Nu pot!- Hai să încercăm!Se duc. Moșul se comportă excelent.- Vezi? Spuneai că nu mai poți!- O, asta pot! De plătit nu mai pot!