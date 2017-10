Bancuri

Doi colegi stau de vorbă luni:- Cum a fost în weekend?- Eu am vrut să merg la terasă, iar soția la film…- Și cum a fost, ți-a plăcut filmul?v v v- De ce în Oltenia sunt mai puține inundații decât în alte părți?- Nici apele nu-i înghit pe olteni…v v v- Dragă, eu am cheltuit, ieri, cu colegii la bere 50 de lei.- Idiotule, tâmpitule, eu ciorapi nu am, dar tu îți permiți să dai o sumă enormă de bani pe băutură! Și de ce mă rog ați băut?- Pentru că șeful mi-a mărit salariu cu 500 de lei?- Doar 500? Ce, ăștia-s bani?!?v v vUn tip duce automobilul în service. Mecanicul se uită la mașină, se scarpină la ceafă. Proprietarul încearcă să explice ce s-a întâmplat cu mașina:- Soția mea, în plină viteză, s-a lovit de un stâlp.Mecanicul, contrariat:- De câte ori?v v vIon și Maria, seara târziu, stau la poartă singuri. Enervată că întârzie fie-sa, mama Măriei iese pe prispa casei și strigă:- Mărie, mai lasă-l pe Ion odată și intră în casă!Maria răspunde:- Bine mamă, îl mai las o dată și vin.