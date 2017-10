Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 29 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă merge cu tatăl lui la plimbare. Trecând pe lângă școala lui Bulă, tatăl îi zice:- În școala asta am fost și eu acu’ treizeci de ani!La care Bulă:- Aha, de-aia mi-a spus azi la oră profesorul: „Așa un tâmpit nu am mai avut aici de treizeci de ani!”.v v vDoi tineri pe o bancă în parc stau îmbrățișați, sub lumina lunii:- A căzut o stea, zice ea. Pune-ți în gând o dorință!- Mi-am pus, șoptește el.- Și ce mai aștepți?v v vUn bețiv mergea pe stradă într-o seară întunecoasă și, la un moment dat, se lovește de un stâlp de beton. Disperat, bețivul înconjoară stâlpul, pipăindu-l cu palmele, și strigă:- Ajutor, am fost zidit!v v vDoi cavaleri trebuiau să se bată în duel. Spre a nu se face de râs printre concetățeni, au decis ca duelul să aibă loc în alt oraș. Unul cumpără un bilet de tren dus-întors, celălalt doar pentru dus.Primul observă:- Nu prea ești sigur că te mai întorci.- Te înșeli, surâde celălalt. Sunt sigur că mă întorc, dar… cu biletul tău.v v vÎnvățătoarea la ora de Zoologie:- Bulă, cum se numește femela papagalului?- Păi, mamagal, doamna învățătoare!