Doi purici se uită la televizor. La un moment dat, emisiunea este întreruptă de o rubrică publicitară, în care este lăudat un spray insecticid.- Închide-l, dracului! izbucnește unul. Nu vezi că ăștia dau filme de groază?!v v vStiluri de lupte moldovenești: 1. Tyn-doi; 2. Ku-sappa; 3. Pin-sat; 4. Tai-gatu; 5. Vay-di-tiny; 6. Bat-di-rup.v v v- Doctore, nu mai înțeleg ni-mic, de câte ori îmi beau ceașca de cafea, începe să mă doară ochiul drept!- Nu e nimic grav. Nu trebuie decât să scoateți lingurița!v v v- Spuneți-mi, medicamentul pe care vi l-am prescris v-a ajutat?- Da, foarte mult, eu mi-am vindecat reumatismul, băiatul nu mai tușește, iar cu ce-a mai rămas, soția a curățat și argintăria!v v vCum salută doctorii:- ai bolilor de ochi: La bună-vedere!- ai bolilor de inimă: Cordiale salutări!- ai bolilor de nas: Am o nară să te salut!v v v- Bulă, tradu în engleză: „Pisica a sărit în apă și s-a înecat”.- Foarte simplu: „The cat țop țop in the pool, glu, glu, glu, no more miau miau!”